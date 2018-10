Aktien New York: Jüngste Talfahrt vorerst gestoppt

Zum Auftakt der US-Berichtssaison am Freitag haben sich die Kurse am New Yorker Aktienmarkt nach dem jüngsten Ausverkauf etwas erholt. Der Dow Jones Industrial begann stark mit Kursaufschlägen von bis zu 1,7 Prozent. Danach bröckelten die Gewinne ab, kurzzeitig stand der Leitindex sogar im Minus. Zuletzt legte er aber wieder um 0,62 Prozent auf 25 207,46 Punkte zu. Wegen der massiven Verluste an den vergangenen zwei Handelstagen deutet sich auf Wochensicht für den US-Leitindex aber ein empfindliches Minus von 4,7 Prozent an.