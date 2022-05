Aktien New York: Kaum Bewegung - Fed-Zinsentscheid wirft Schatten voraus

Am US-Aktienmarkt hat nach der Erholung vom Vortag nun wieder die Vorsicht überwogen. Die wichtigsten Indiz bewegten sich am Dienstag nur wenig. Anleger warteten mit Spannung auf den Zinsentscheid der Notenbank Fed am Mittwoch, hiess es. Angesichts der hohen Inflation wird damit gerechnet, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben wird.