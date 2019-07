Aktien New York: Kaum Bewegung vor nahendem Fed-Zinsentscheid

Mit dem nahenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nimmt die Vorsicht der Anleger an der Wall Street zu. Weniger als drei Stunden vor der wohl ersten Leitzinssenkung in den Vereinigten Staaten seit etwas mehr als zehn Jahren trat der Dow Jones Industrial am Mittwoch auf der Stelle: Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,01 Prozent tiefer bei 27 196,55 Punkten und zeigte sich damit so antriebslos wie schon seit Tagen. Für den Monat Juli steuert er damit aber auf einen Wertzuwachs von mehr als zwei Prozent zu.