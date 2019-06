Aktien New York: Kaum Erholung nach Rückschlag

Die Wall Street hat sich am Mittwoch kaum vom Rückschlag am Vortag erholen können. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial behauptete nach einem freundlichen Start zuletzt nur ein Plus von 0,11 Prozent auf 26 577,67 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es noch um 0,02 Prozent auf 2918,00 Punkte hoch. Der am Dienstag gebeutelte Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,48 Prozent auf 7628,07 Punkte.