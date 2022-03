Aktien New York: Kaum verändert - Bewegtes Quartal geht zu Ende

Die US-Standardwerte haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Der Technologiesektor konnte sich hingegen knapp ins Plus vorarbeiten. Der fortdauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine belastet auch jenseits des Atlantiks die Anlegerstimmung weiter. Zudem wird die just erfolgte Freigabe von strategischen US-Ölreserven am Markt abgewogen.