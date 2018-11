Aktien New York: Kaum Verunsicherung nach Trumps Zollaussagen

Die Anleger an den US-Börsen haben sich am Dienstag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu möglichen weiteren Strafzöllen gegen China recht gelassen gezeigt. Nach anfänglichen Verlusten drehte die technologielastige Nasdaq-Börse ins Plus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verringerte zugleich sein Minus deutlich und gab rund zwei Stunden vor Handelsschluss nur noch um 0,07 Prozent auf 24 622,00 Punkte nach.