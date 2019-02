Aktien New York: Kaum Zug nach oben - Walmart nach starkem Quartal an Dow-Spitze

Die Kurse an den US-Börsen sind am Dienstag gestiegen. Die Gewinne blieben allerdings übersichtlich. So legte der Dow Jones Industrial um 0,10 Prozent auf 25907,43 Punkte zu. Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hielten sich die Anleger zurück und warteten auf den Fortgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China.