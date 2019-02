Aktien New York: Kein Schwung mehr nach durchwachsenen Zahlen

Die Wall Street hat am Mittwoch nicht an ihre jüngste Stärke anknüpfen können. Zudem zollte sie einer Reihe lediglich durchwachsener Unternehmenszahlen Tribut. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 25 415 Punkten auf der Stelle. Am Vortag war der US-Leitindex noch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen.