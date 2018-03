Aktien New York: Knappes Minus vor US-Zinsentscheid (AF)

Die Anleger an der Wall Street sind am Mittwoch vor der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf Tauchstation gegangen. Aktuelle US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. So waren die Verkäufe bestehender Häuser im Februar mit plus 3,0 Prozent stärker als erwartet gestiegen. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz war im vierten Quartal 2017 auf den höchsten Stand seit neun Jahren geklettert.