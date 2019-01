Aktien New York: Kräftige Erholung dank US-Jobdaten und China-Neuigkeiten

Am Donnerstag war der Dow nach einer Umsatzwarnung von Apple und überraschend schwachen Stimmungsdaten aus der US-Industrie um fast 3 Prozent abgesackt. Dank der aktuellen Erholung steht momentan ein kleines Wochenplus von 0,3 Prozent zu Buche.

Die anderen US-Börsenindizes stiegen im frühen Geschäft am Freitag ebenfalls deutlich: Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,87 Prozent auf 2493,77 Zähler vor und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,32 Prozent auf 6289,85 Punkte.

Unterstützung kam gleich von mehreren Seiten: Zum Wochenanfang sollen erste direkte Verhandlungen zwischen China und den USA laufen, seit US-Präsident Donald Trump Anfang Dezember die Vereinbarung eines gegenseitigen "Waffenstillstands" im Zollstreit bekannt gegeben hatte. Laut einer Mitteilung aus China wird am Montag eine US-Delegation zu zweitägigen Gesprächen erwartet. Ausserdem kam es an den weltweiten Aktienmärkten gut an, dass die chinesische Notenbank die Kapitalanforderungen an die Banken des Landes erneut senken will.

Aus den USA selbst wurden darüber hinaus überraschend robuste Arbeitsmarktdaten für Dezember gemeldet. Die Dynamik des Anstiegs der Stundenlöhne nahm im Vergleich zum Vormonat zu und auch der Stellenaufbau setzte sich fort. Zwar legte auch die Arbeitslosenquote zu, doch dies sollte, wie Patrick Boldt von der Helaba betonte, "nicht überbewertet werden"./ck/he

(AWP)