Aktien New York: Kurse erholen sich etwas - Trump gibt sich versöhnlich

Präsident Donald Trump hatte in Aussicht gestellt, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen. "Ich kann mir vorstellen, dass Huawei in irgendeine Form eines Handelsabkommens einbezogen wird", sagte Trump. Der Handelskrieg zwischen den USA und China und Sanktionen der USA gegen Huawei hatten die US-Börsen zuletzt belastet.

Der breit gefasste S&P 500 stieg am Freitag um 0,47 Prozent auf 2835,42 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,64 Prozent auf 7354,93 Punkte./bek/he

(AWP)