Aktien New York: Kurse fallen - Handelskrieg tobt

Der tobende Handelskrieg zwischen China und den USA lässt die Kurse am US-Aktienmarkt fallen wie Steine. Am Montag gingen alle wichtigen Indizes tief in die Knie. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte zuletzt um 3,3 Prozent ab auf 25 613,57 Punkte. Dem marktbreiten S&P 500 erging es ähnlich mit einem Minus von 3,4 Prozent auf 2833,24 Punkte.