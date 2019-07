Aktien New York: Kurse geben erneut etwas nach - Warten auf Powell

Auch am zweiten Handelstag der Woche ist es mit den US-Aktien leicht abwärts gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag im frühen Handel um 0,47 Prozent auf 26 680,65 Punkte nach. Nachdem am Freitag ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht den Zinsfantasien der Investoren einen Dämpfer verpasst hatte, gingen die Börsenkurse in einen moderaten Korrekturmodus über.