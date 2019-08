Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag hat dem US-Aktienmarkt am Freitag bislang die Kraft für weitere Anstiege gefehlt. Der Dow Jones Industrial verlor in den ersten Minuten nach dem Start 0,36 Prozent auf 26 283,56 Punkte. Damit zeichnet sich derzeit ein Wochenverlust von 0,8 Prozent ab.