Aktien New York: Kursfeuerwerk an der Nasdaq - Dow nur knapp im Plus

Ein wahres Kursfeuerwerk bei Technologiewerten hat am Freitag die US-Indizes an der Nasdaq in neue Rekordhöhen getrieben. Starke Zahlen von schwergewichtigen Unternehmen wie Alphabet , Amazon oder Microsoft sorgten dafür, dass der Auswahlindex Nasdaq 100 kräftig um 2,35 Prozent auf 6179,87 Punkte anzog - und damit eine Bestmarke erklomm. Er hat allerdings auch Nachholbedarf: Sein bisheriger Rekord liegt im Gegensatz zum Dow Jones Industrial schon einige Tage zurück.