Aktien New York: Kursrutsch dauert fort - Erneut Tech-Aktien unter Druck

Der Ausverkauf an den US-Börsen kennt kein Halten mehr. Wie schon in den vergangenen Tagen traf es auch am Donnerstag den Technologiesektor härter als die Aktien der "Old Economy". Der von Tech-Unternehmen dominierte Nasdaq 100 büsste weitere 1,59 Prozent auf 11 777 Punkte ein. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Verlust des Index bereits auf rund 28 Prozent. Vor allem die steigenden Kapitalmarktzinsen lassen die Investoren Tech-Aktien verkaufen.