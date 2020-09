Aktien New York: Kursrutsch setzt sich vor allem bei Tech-Werten fort

Die Gewinnmitnahmen an den New Yorker Börsen sind am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende in die nächste Runde gegangen. Experten zufolge hielt ein anhaltender Kursrutsch bei Technologiewerten den ganzen Aktienmarkt unter Druck. Der Dow Jones Industrial fiel nahe 27 500 Punkten früh auf ein Tief seit einem Monat, konnte sich dann aber etwas davon erholen. Zwei Stunden vor Schluss verlor er 1,12 Prozent auf 27 818,87 Punkte.