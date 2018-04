Aktien New York: Kursverluste - Bankenaktien nach Zahlen schwach

Am letzten Handelstag der Woche sind die US-Börsen nicht recht in Schwung gekommen. Die Quartalszahlen der drei Grossbanken Citigroup , JPMorgan und Wells Fargo wurden von Anlegern am Freitag mit Kursverlusten quittiert. Damit könnte die beginnende Saison der Quartalsberichterstattung einen Fehlstart erleiden. In der Branchentabelle verzeichneten Finanzwerte die höchsten Verluste.