Aktien New York: Kursverluste - Bankenaktien nach Zahlen schwach

Am letzten Handelstag der Woche sind die US-Börsen nicht recht in Schwung gekommen. Die Quartalszahlen der drei Grossbanken Citigroup , JPMorgan und Wells Fargo wurden von Anlegern am Freitag mit Kursverlusten quittiert. Damit könnte die beginnende Saison der Quartalsberichterstattung einen Fehlstart erleiden. In der Branchentabelle verzeichneten Finanzwerte mit Abstand die höchsten Verluste.