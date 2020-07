Aktien New York: Kursverluste nach Einbruch der Wirtschaft und Tweet von Trump

Ein historisch beispielloser Einbruch der Konjunktur in den USA hat am Donnerstag die Kurse an der Wall Street belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 1 Prozent auf 26 275 Punkte. Damit erholte sich das Börsenbarometer aber von zuvor höheren Einbussen: Im Tagestief hatte er mehr als 2 Prozent eingebüsst.