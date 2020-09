Aktien New York: Kursverluste setzen sich fort

Die Gewinnmitnahmen an den New Yorker Börsen haben sich am Dienstag fortgesetzt. Marktexperten sprachen von einer überfälligen Korrektur, die nun auch nach dem verlängerten Wochenende weiter ging. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 1,97 Prozent auf 27 578,69 Punkte und knüpfte so an den Kursrutsch zum Ende der Vorwoche an. Am Montag waren die Börsen in den USA wegen eines Feiertages geschlossen geblieben.