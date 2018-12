Aktien New York: Leicht erholt nach jüngstem Kurseinbruch

Am Vortag war der Dow zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang April eingebrochen. Hatten am Montag Konjunkturdaten noch enttäuscht und die Kurse belastet, so meldete das Handelsministerium nun eine überraschend rege Aktivität der US-Bauwirtschaft im November.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Dienstag um 0,80 Prozent auf 2566 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,76 Prozent auf 6497,11 Zähler vor. Beide Börsenbarometer waren am Montag ebenfalls auf mehrmonatige Tiefstände gefallen./bek/mis

(AWP)