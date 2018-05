Aktien New York: Leichte Einbussen vor Trumps Entscheidung zum Iran-Deal

(Ausführliche Fassung) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag vor der Entscheidung von Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran moderat nachgegeben. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,24 Prozent auf 24 299,51 Punkte, nachdem er am Vortag um 0,4 Prozent zugelegt hatte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,26 Prozent auf 2665,75 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 6796,56 Punkte.