Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 34 270,70 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel um 0,16 Prozent auf 4248,17 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich am Vortag nach einigen Wochen Pause wieder in Rekordhöhen vorgearbeitet hatte, ging es am Dienstag um 0,30 Prozent auf 14 085,91 Punkte nach unten./edh/he

(AWP)