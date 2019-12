Der US-Aktienmarkt ist nach der Weihnachtspause mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Der Dow Jones stieg zuletzt um 0,18 Prozent auf 28 566,39 Punkte. Händler verwiesen auf die freundliche Stimmung in Asien, die sich in New York fortzusetzen scheine. Zudem stützten weiterhin die zuletzt positiven Signale zum chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt.