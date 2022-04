Aktien New York: Leichte Gewinne - Inflation und JPMorgan bremsen

Eine unverändert hohe Inflation und überraschend schwache Quartalszahlen der Bank JPMorgan haben die Kurse an den US-Börsen am Mittwoch im Zaum gehalten. Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,25 Plus im Plus bei 34 304 Punkten. Damit tritt der Leitindex weiterhin unterhalb von 35 000 Zählern auf der Stelle.