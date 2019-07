Aktien New York: Leichte Gewinne zu Wochenstart - Augen auf der Berichtssaison

An der Wall Street geht es zu Wochenbeginn ruhig zu. Bevor in den kommenden Tagen die Berichtssaison der Konzerne im Dow Jones Industrial weiter ihren Lauf nimmt, startete der US-Leitindex am Montag mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 27 201,56 Punkte in die neue Woche. Für eine neue Bestmarke fehlen ihm damit gut 200 Punkte.