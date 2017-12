Aktien New York: Leichte Verluste in dünnem Handel - Apple als Stimmungskiller

Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende haben US-Aktien am Dienstag leichte Verluste verzeichnet. Auf der Stimmung lastete besonders das deutliche Minus beim Aktienkurs von Apple, worunter die Nasdaq am meisten litt. Das Handelsvolumen war spürbar geringer als sonst. Die meisten europäischen Handelsplätze werden erst am Mittwoch wieder geöffnet.