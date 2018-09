Die Wall Street ist am Freitag wenig verändert in den Handel gestartet. Eine Reihe von Konjunkturdaten hatte per saldo einen eher negativen Einfluss auf die Aktienkurse. Laut Marktbeobachtern warten die Anleger zudem ab, ob es zu einer Annäherung zwischen den USA und China im Zollstreit kommen wird. Nachdem am Donnerstag bereits US-Präsident Donald Trump vor zu hohen Erwartungen gewarnt hatte, schlugen nun auch chinesische Staatsmedien in die gleiche Kerbe.