Aktien New York: Luft ist raus nach der Erholungsrally

Der Wall Street ist am Dienstag nach einer dreitägigen Erholungsrally erst einmal der Schwung abhanden gekommen. Der Dow Jones Industrial startete auf Vortagsniveau in den Tag, rutschte dann aber um 0,29 Prozent auf 27 504,45 Punkte ab. Seit dem Zwischentief der Vorwoche bei 26 537 Punkten hatte er an drei Gewinntagen in Folge mehr als 1000 Punkte gut gemacht.