Aktien New York: Mit Verlusten in die neue Woche - Einzelhandel schwach

Die Umsätze im Einzelhandel in den USA waren im September hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Die Einzelhandelsdaten haben enttäuscht, wurden aber wohl von Sonderfaktoren belastet", merkte Volkswirtin Christiane von Berg von der BayernLB an. Der private Konsum ist die mit Abstand wichtigste Stütze der Konjunktur in den USA. Die US-Wirtschaft dürfte im dritten Quartal zwar robust gewachsen sein, so von Berg, aber wohl nicht an das starke zweite Quartal anknüpfen können.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,53 Prozent auf 2752,52 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq 100 büsste 1,43 Prozent auf 7055,11 Zähler ein./bek/he

(AWP)