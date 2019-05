Aktien New York: Moderate Abgaben

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die US-Börsen am Mittwoch weiter fest im Griff. Hatte es am Vortag noch Zeichen der Entspannung und Kursgewinne gegeben, so sind Anleger nun wieder etwas vorsichtiger geworden. Zudem veröffentlicht die US-Notenbank Fed zwei Stunden vor der Schlussglocke das Protokoll der vergangenen Sitzung. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 25 855,01 Punkte nach.