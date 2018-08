Aktien New York: Moderate Gewinne nach Jobdaten, Zollstreit bleibt Thema

Der breit gefasste S&P 500 legte am Freitag um 0,16 Prozent auf 2831,73 Punkte zu. Erneut im Plus mit 0,13 Prozent auf 7381,68 Punkten war auch der technologielastige Nasdaq-100-Index .

Thema am Markt sind die neuesten Jobdaten und der weiter eskalierende Zollstreit mit China. In der US-Wirtschaft waren im Juli weniger Arbeitsplätze entstanden als erwartet. Allerdings hatte sich der Aufbau der Beschäftigung in den Monaten zuvor besser entwickelt als bisher bekannt. Insgesamt entwickelt sich der US-Arbeitsmarkt weiter robust. Als Stimmungsdämpfer gilt nach wie vor der Handelsstreit. So hatte Chinas politische Führung bekannt gegeben, dass auf angedrohte Zölle seitens der USA mit Gegenmassnahmen reagiert werde./ajx/he

(AWP)