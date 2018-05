Aktien New York: Moderate Gewinne nach Zinsentscheid der Notenbank

Die Wall Street hat am Mittwoch moderat positiv auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) reagiert. Während die Standardwerte ins Plus drehten, bauten Technologieaktien ihre Gewinne etwas aus. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet nicht verändert. Die "Fed Funds Rate" liegt nach wie vor in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.