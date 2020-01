Die Wall Street hat am Montag an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft. Die Anleger sind zuversichtlich mit Blick auf die in dieser Woche anstehende Unterschrift unter das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die am Dienstag startende Berichtssaison in den Vereinigten Staaten stimmt die Investoren indes etwas vorsichtig.