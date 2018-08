Aktien New York: Moderate Gewinne - US-Geldpolitik bleibt auf Kurs

Am New Yorker Aktienmarkt zeichnet sich nach Signalen für eine weiterhin behutsame Straffung der US-Geldpolitik eine weitere Gewinnwoche ab. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag im frühen Handel um 0,32 Prozent auf 25 740,34 Punkte. Für den bisherigen Wochenverlauf liegt er damit wieder leicht im Plus.