Aktien New York: Moderate Gewinne vor Powell-Rede

Auch die übrigen New Yorker Indizes starteten solide in den Freitag: Der marktbreite S&P 500 legte um 0,34 Prozent auf 4485,34 Punkte zu und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,20 Prozent auf 15 309,18 Zähler hoch. Beide schnuppern damit wieder an ihren Bestmarken, nachdem ihre Rekordrally am Vortag eine Pause gemacht hatte. Beim Dow wird der bisherige Rekord am Montag schon gut zwei Wochen alt.

Powells Rede, die in Kürze beginnen soll, gilt seit Tagen schon als zentrales Thema an den Finanzmärkten. Ob der US-Notenbankchef Signale zur künftigen US-Geldpolitik geben wird, ist ungewiss. Das Interesse gilt vor allem dem Zeitpunkt, wann die milliardenschweren Anleihekäufe allmählich zurückgeführt werden. Die umfangreichen Käufe hatten in den vergangenen Jahren die Börsenhausse angetrieben./tih/he

(AWP)