Knapp eine halbe Stunde nach dem Börsenstart stieg der Dow Jones Industrial um 0,47 Prozent auf 24 918,65 Punkte. Bereits am Mittwoch hatte der drohende Handelskonflikt seinen Schrecken etwas verloren, so dass der New Yorker Leitindex seine zwischenzeitlich deutlichen Verluste sichtbar eingedämmt hatte. Der marktbreite S&P-500-Index legte am Donnerstag um 0,31 Prozent auf 2735,34 Punkte zu und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,48 Prozent auf 6962,64 Zähler./gl/das

(AWP)