Aktien New York: Moderate Trump-Reaktion auf Iran-Vergeltung bringt neue Rekorde

Eher moderate Töne von US-Präsident Donald Trump nach dem Vergeltungsschlag des Iran haben am Mittwoch die Kurse am US-Aktienmarkt steigen lassen. Der marktbreite S&P 500 erreichte kurz nach den Aussagen ein Rekordhoch und verbuchte zuletzt ein Plus von 0,58 Prozent auf 3255,99 Punkte.