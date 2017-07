An der Wall Street ist es am Dienstag leicht abwärts gegangen. Nach dem jüngsten Rekordlauf vor dem Wochenende hielten sich das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial und auch der marktbreitere S&P 500 damit aber weiterhin stabil. Im Fokus der Anleger stand eine Reihe von Quartalsbilanzen, darunter die der beiden Grossbanken Goldman Sachs und Bank of America .