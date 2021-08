Aktien New York: Moderate Verluste nach jüngsten Rekorden

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,12 Prozent auf 35 355,89 Punkte nach. Auf Monatssicht deutet sich damit ein Plus von gut 1 Prozent an.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,13 Prozent auf 4523,03 Punkte nach unten. Unter den Technologieindizes fiel der Nasdaq 100 um 0,31 Prozent auf 15 556,82 Punkte.

Unternehmensseitig stand der Videokonferenzdienst Zoom mit seinen Geschäftszahlen im Fokus. Dieser erwirtschaftete zwar erstmals einen Quartalsumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar, rechnet künftig jedoch mit einem geringeren Wachstum.

Nachdem die Corona-Pandemie den Wandel der Arbeitswelt kräftig beschleunigt und einen starken Trend zum Homeoffice ausgelöst hat, kehren mittlerweile immer mehr Beschäftigte in die Büros zurück. Das trübt den Geschäftsausblick für Zoom deutlich ein. Die Aktien sackten um fast 16 Prozent ab und waren damit der mit Abstand grösste Verlierer im Nasdaq 100.

Dagegen erholten sich die in New York gelisteten Anteilsscheine von Netease dank guter Quartalszahlen um rund vier Prozent und setzten sich damit an die Index-Spitze. Vortags hatten die Papiere des chinesischen Onlineunternehmens darunter gelitten, dass die chinesische Führung die Regeln für jugendliche Nutzer von Online-Spielen verschärft./la/mis

(AWP)