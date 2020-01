Die Infektionen und Todesfälle durch den Virus in China erreichten einen neuen Höhepunkt und hatten bereits die Finanzmärkte in Asien und Europa unter Druck gesetzt. Tags zuvor hatte US-Notenbankchef Jerome Powell den Virus als "ernstes Thema" bezeichnet, das wahrscheinlich die Wirtschaft in China und Japan und möglicherweise auch auf globaler Ebene belasten werde./edh/he

(AWP)