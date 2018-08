Aktien New York: Moderates Plus - Türkei-Sorgen wieder im Hintergrund

Die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei sind am Dienstag auch an den US-Börsen wieder in den Hintergrund gerückt. Der Schlagabtausch zwischen Ankara und Washington ging indes weiter. Der türkische Regierungspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen Boykott elektronischer Produkte aus den Vereinigten Staaten an als Reaktion auf die US-Sanktionen und -Strafzölle.