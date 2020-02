Aktien New York: Nach Rekordhoch geht dem Dow die Luft aus

Nach neuen Rekorden am US-Aktienmarkt ist den Kursen am Donnerstag schnell wieder die Luft ausgegangen. Waren der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstkurse gestiegen, so gaben sie die Gewinne ebenso rasch wieder ab. Zuletzt trat der Leitindex Dow mit 29 291,14 Punkten auf der Stelle.