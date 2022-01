Aktien New York: Nächster Ausverkaufstag an der Nasdaq

Am US-Aktienmarkt haben zum Auftakt in die neue Woche abermals die Technologiewerte unter den erwarteten Leitzinserhöhungen gelitten. Am Montag rutschte der Nasdaq 100 im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Zuletzt verlor er 2,11 Prozent auf 15 263 Zähler, während die Rendite für zehnjährige US-Staatspapiere auf 1,8 Prozent anzog.