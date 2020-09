Kursgewinne im Technologiesektor und leichte Verluste am breiten Markt - der Aktienhandel an der Wall Street hat am Dienstag die zweigeteilte Tendenz vom Wochenbeginn zunächst fortgeführt. Während der technologielastige Nasdaq 100 Index im frühen Handel ein neuerliches Rekordhoch erklomm, gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 28 398 Punkte leicht nach.