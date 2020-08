Aktien New York: Nasdaq nimmt Kurs auf 12 000 Punkte - Salesforce hebt ab

Im Sog positiver Unternehmensnachrichten vor allem vom künftigen Dow-Konzern Salesforce haben die grossen New Yorker Börsenindizes am Mittwoch zugelegt. Die Aktienstars aus dem Technologiesektor erreichten weitere Rekorde und trieben den technologielastigen Nasdaq 100 in immer neue Höhen. In der Spitze stieg er bis auf fast 11 952 Punkte und nahm damit Kurs auf die runde 12 000-Punkte-Marke. Zuletzt gewann er 1,93 Prozent auf 11 948,37 Punkte.