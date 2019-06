Aktien New York: Nasdaq zollt gutem Lauf Tribut - Standardwerte kaum verändert

Kraftlos hat sich zum Handelsauftakt am Mittwoch der US-Aktienmarkt präsentiert. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zollte seinem jüngsten Lauf Tribut und verlor 0,30 Prozent auf 7491,32 Punkte. Am Vortag hatte er im Plus geschlossen, seine anfangs deutlichen Gewinne zum Handelsende aber bereits deutlich reduziert.