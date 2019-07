Aktien New York: Nervosität vor Zinsentscheid und Trump belasten

Die anhaltende Nervosität vor dem US-Zinsentscheid macht den Anlegern an der Wall Street weiter zu schaffen. Am Dienstag sorgten zudem neue verbale Störmanöver von US-Präsident Donald Trump bei den laufenden Handelsgesprächen zwischen China und den USA für Verkaufsstimmung. Von Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen kam ebenfalls keine Unterstützung, da diese eher durchwachsen ausfielen, so dass der Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn um 0,21 Prozent auf 27 163,66 Punkte nachgab. Zu Wochenbeginn hatte der US-Leitindex mit Mühe ein kleines Plus ins Ziel gerettet.