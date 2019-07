Aktien New York: Niedrigzinsen können US-Aktien nicht mehr beflügeln

Der Glaube an weiterhin grosszügige Währungshüter hat den Anlegern an den US-Börsen am Donnerstag nicht mehr als Kaufargument gereicht. Tags nachdem der marktbreite S&P und die Nasdaq-Indizes neue Rekorde schrieben, ging es nun für alle New Yorker Indizes merklich bergab. Der Dow Jones Industrial fiel in den Anfangsminuten um 0,54 Prozent auf 27 121,58 Punkte. Der anhaltende Kursrutsch bei der schwergewichtigen Boeing -Aktie gab hier die negative Richtung vor.